Mencast Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Mencast-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 SGD lag. Der letzte Schlusskurs betrug ebenfalls 0,04 SGD, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,04 SGD zeigt keine Abweichung und führt zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält Mencast in der einfachen Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität keine bedeutende Tendenz im letzten Monat. Daher wird dieser Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich auch nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mencast bei 10 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 9 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Mencast aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Auch im Branchenvergleich des Aktienkurses schneidet Mencast unterdurchschnittlich ab, mit einer Rendite von -24,53 Prozent im vergangenen Jahr, was 35,42 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 10,89 Prozent, so dass Mencast derzeit 35,42 Prozent unter diesem Wert liegt und daher insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird.