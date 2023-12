Mencast Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Mencast kündigt eine Dividendenrendite von 0 % an, was 20,16 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt in der Energie Ausrüstung und Dienstleistungen liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "Schlecht".

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse weist die Aktie von Mencast ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,2 auf, was 33 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 8,4. Somit signalisiert diese Kennzahl eine Unterbewertung und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Vergleich des Aktienkurses von Mencast mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor zeigt eine Rendite von -20,93 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche in den letzten 12 Monaten von 8,8 Prozent liegt Mencast mit 29,73 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.