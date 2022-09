Menarini und SciClone unterzeichnen exklusives Lizenzabkommen zur Entwicklung und Vermarktung von Vaborem® in China zur Behandlung antimikrobieller resistenter Infektionen

Singapur (ots/PRNewswire) -- Vaborem®, eine patentierte Kombination aus Meropenem und Vaborbactam, soll die steigende Prävalenz von Carbapenem-resistenten Klebsiella pneumoniae (CRKP) Infektionen in China bekämpfen- Der Deal vereint die Innovation von Melinta, die regionenübergreifende Erfahrung von Menarini bei der Registrierung und Vermarktung dieses Vermögenswerts und die Entwicklungs- und Vertriebspräsenz von SciClone in China- Menarini erhält während der Vertragslaufzeit eine Gesamtzahlung von bis zu 115 Millionen Euro, die Meilensteinzahlungen und gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz umfasstA. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte. Ltd, Teil der Menarini-Gruppe, und SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited haben eine exklusive Lizenzvereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung von Vaborem® (Meropenem und Vaborbactam) in der Volksrepublik China (China) geschlossen. Diese Initiative dient dazu, die Möglichkeiten zur Bekämpfung der Bedrohung der öffentlichen Gesundheit durch antimikrobiell resistente Infektionen, insbesondere durch Carbapenem-resistente Enterobacterales (CRE), zu erweitern. Derzeit wird Vaborem® in der Europäischen Union zur Behandlung von Patienten in einer Reihe von Indikationen eingesetzt, darunter komplizierte Harnwegsinfektionen (cUTI), komplizierte intraabdominale Infektionen (cIAI) und im Krankenhaus erworbene Lungenentzündung (HAP), und ist in den Vereinigten Staaten von Amerika zur Behandlung von cUTI zugelassen.Vaborem® ist eine fest dosierte Kombination aus einem Carbapenem und einem neuartigen Boronsäure-β-Lactamase-Inhibitor von Serin-β-Lactamasen der Klassen A und C. Es schützt Meropenem vor dem Abbau durch Serin-Carbapenemasen, wodurch seine Aktivität gegen Carbapenem-resistente Stämme wiederhergestellt wird, und wurde speziell zur Hemmung von CRE, einschließlich der häufig vorkommenden Klebsiella pneumoniae Carbapenemase (KPC)-produzierenden Bakterien, entwickelt.CRE-Infektionen, die weltweit zu einem ernsten Problem geworden sind, wurden von der Weltgesundheitsorganisation als einer der drei kritischen Krankheitserreger aufgeführt, für die neue antimikrobielle Optionen benötigt werden. Diese Infektionen sind derzeit mit einer hohen Sterblichkeitsrate sowie einer längeren Verweildauer im Krankenhaus und höheren Kosten verbunden. Nach Angaben des China Antimicrobial Surveillance Network (CHINET) hat das Auftreten von Carbapenem-resistenten Klebsiella pneumoniae (CRKP) Infektionen in den letzten 10 Jahren stark zugenommen. Bislang gibt es nur wenige Medikamente gegen CRE-Infektionen, und die vorhandenen Behandlungen sind häufig mit erheblichen Toxizitäten und suboptimalen pharmakokinetischen Parametern verbunden.„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Menarini, um Vaborem® in China zu entwickeln und zu vermarkten und Patienten mit schweren Erkrankungen bessere Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. Diese Partnerschaft würdigt die Fähigkeiten von SciClone in der Produktentwicklung und -vermarktung und hilft uns außerdem, unseren strategischen Fokus auf Infektionskrankheiten zu festigen. Wir sind sehr daran interessiert, mit ausländischen Partnern zusammenzuarbeiten, um internationale und fortschrittliche Behandlungsmöglichkeiten in China einzuführen und Patienten auf der ganzen Welt mit unseren eigenen hochwertigen innovativen Medikamenten zu versorgen", sagte Hong Zhao, Präsident und Chief Executive Officer von SciClone.Im Rahmen der Lizenzvereinbarung erhält Menarini Zahlungen, darunter Meilensteinzahlungen und gestaffelte Umsatzbeteiligungen. SciClone wird für die Durchführung und Finanzierung der lokalen klinischen Entwicklung sowie für die Vermarktung von Vaborem® verantwortlich sein. Um den Zugang zu Patienten in China zu erleichtern, wird SciClone örtliche klinische Studien durchführen und die entsprechenden behördlichen Genehmigungen in China einholen.„Dies ist ein wichtiger Schritt für Menarini, um Patienten weiterhin Behandlungen für lebensbedrohliche Krankheiten anbieten zu können. Die Zusammenarbeit mit SciClone wird den Zugang zu Antiinfektiva erleichtern und der zunehmenden Bedrohung durch antimikrobielle Resistenzen entgegenwirken. Es spiegelt auch die patientenzentrierten Ziele wider, die wir mit Melinta teilen", sagte Maurizio Luongo, Chief Executive Officer von Menarini Asia-Pacific. „Menarini wird sein Angebot durch die Beschaffung innovativer Vermögenswerte weiter ausbauen und seine geografische Abdeckung sowohl durch direkte Präsenz als auch durch externe Partnerschaften erweitern", fügte er hinzu.Menarini hat 2018 von Melinta die Exklusivrechte für die Vermarktung und den Verkauf von Vaborem® (Meropenem und Vaborbactam) in 68 Ländern in Europa, der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und im asiatisch-pazifischen Raum erworben.„Unsere Aufgabe ist es, Menschen, die von akuten und lebensbedrohlichen Krankheiten betroffen sind, innovative Therapien anzubieten. Wir freuen uns, dass unser erstklassiges Produkt durch unsere Zusammenarbeit mit Menarini gut positioniert ist, um den Patienten in China, die unsere Therapie benötigen, zu helfen", sagte Christine Ann Miller, Präsidentin und Chief Executive Officer von Melinta Therapeutics.Informationen zu Menarini Asia-PacificMenarini Asia-Pacific ist Teil der Menarini-Gruppe, dem weltweit größten italienischen biopharmazeutischen Unternehmen mit einer über 135-jährigen Tradition und über 17.000 Mitarbeitern in mehr als 140 Ländern. Im asiatisch-pazifischen Raum ist Menarini mit über 3.500 Mitarbeitern in 13 wichtigen Gesundheitsmärkten direkt vertreten und strebt danach, ein führender Anbieter von Gesundheitslösungen und -dienstleistungen zu sein, die das Leben der Menschen verbessern. Menarini Asia-Pacific ist in der gesamten Wertschöpfungskette tätig, einschließlich klinischer Entwicklung, Zulassungsaktivitäten, Marketing und Vertrieb mit einem breit gefächerten Portfolio von Eigen- und Partnermarken im Bereich der Verbrauchergesundheit und verschreibungspflichtiger Medikamente. Für weitere Informationen über Menarini Asia-Pacific besuchen Sie bitte unsere Website: https://www.menariniapac.com/Informationen zu SciClone PharmaceuticalsSciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited („SciClone Pharmaceuticals", HKEX: 6600) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen mit einer integrierten Plattform für die Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien gegen Krebs und schwere Infektionen. Mit einer innovationsgetriebenen strategischen Umgestaltung hat SciClone Pharmaceuticals ein Produktportfolio mit differenzierten Vorteilen aufgebaut, das eine Reihe von First-in-Class- und Best-in-Class-Produkten/Pipelines umfasst. Getreu dem ursprünglichen Ziel der Gruppe, „SciClone gibt dem Leben Hoffnung", widmet sich SciClone der Verbesserung der Gesundheit von Patienten durch die Bereitstellung von erstklassigen Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen mit globalen Pflegestandards. Weitere Informationen zu SciClone finden Sie unter: http://www.sciclone.com/Informationen zu Melinta TherapeuticsMelinta Therapeutics, LLC bietet innovative Therapien für Menschen, die von akuten und lebensbedrohlichen Krankheiten betroffen sind. Unser Portfolio umfasst derzeit sechs Produkte, die sich im kommerziellen Stadium befinden: Baxdela® (Delafloxacin), Kimyrsa® (Oritavancin), Minocin® (Minocyclin) zur Injektion, Orbactiv® (Oritavancin), TOPROL-XL® (Metoprololsuccinat) und Vabomere® (Meropenem und Vaborbactam). Melinta hat außerdem eine Lizenzvereinbarung mit Cidara Therapeutics abgeschlossen, die die Rechte für die Vermarktung und den Vertrieb des Entwicklungskandidaten Rezafungin in den Vereinigten Staaten sichert.Mit einem unübertroffenen Engagement für die Anbieter und die von ihnen betreuten Patienten setzt sich Melinta dafür ein, dass alle Menschen, die ihre Therapien benötigen, diese auch erhalten können. Melinta konzentriert sein wachsendes Portfolio auf Patienten mit einem ungedeckten Bedarf, um eine möglichst große Wirkung zu erzielen. Melinta hat sich der Innovation verschrieben, ohne dabei das Wichtigste aus den Augen zu verlieren: die Patienten. Weitere Informationen zu Melinta finden Sie unter: https://melinta.com/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1899564/SciClone_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/menarini-und-sciclone-unterzeichnen-exklusives-lizenzabkommen-zur-entwicklung-und-vermarktung-von-vaborem-in-china-zur-behandlung-antimikrobieller-resistenter-infektionen-301629178.htmlPressekontakt:Menarini Asia-Pacific Pressekontakt: Crystella Lim,E-Mail: crystella.lim@menariniapac.com,Telefon: +65 64943427; SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited Pressekontakt: Mengxue Zhu,E-Mail: pr@sciclone.com,Telefon: +8621 23193868; Melinta Therapeutics Pressekontakt: Susan Blum,E-Mail: info@melinta.com,Telefon: +1 908-617-1300Original-Content von: A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte. Ltd., übermittelt durch news aktuell