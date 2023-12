Memiontec Holdings Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Memiontec Pte-Aktie bei 0,2 SGD. Allerdings schloss der letzte Handelstag bei 0,154 SGD, was einem Unterschied von -23 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 0,14 SGD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 10 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 1,79 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,76, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie abweichend als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen wurden, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmung. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.