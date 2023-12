Memiontec Holdings Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Memiontec Pte haben wir uns den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis angesehen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 7,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Memiontec Pte-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 61,27, was bedeutet, dass Memiontec Pte weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Daher erhält Memiontec Pte eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Bei der Stimmung und dem Buzz rund um die Aktien haben wir auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein neutrales langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Memiontec Pte weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Memiontec Pte bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Memiontec Pte in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergab, dass die Memiontec Pte derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 0,2 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,112 SGD liegt, was einer Abweichung von -44 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) zeigt eine Abweichung von -20 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt entspricht dies einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht".