Melnyk warnt vor Wagenknecht-Partei

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um die Gründung einer neuen Partei durch Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht zeigt sich der ehemalige Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, besorgt. "Es wäre bestimmt kein gutes Omen für die politische Kultur in Deutschland, wenn Frau Wagenknecht tatsächlich eine neue extrem populistische Pro-Russland-Partei gründen würde", sagte Melnyk der "Bild". Er zeigte sich außerdem besorgt ob der Beliebtheit einer solchen Partei: "Dass so viele Menschen anscheinend bereit wären, eine ungeheuerliche Demagogin und dazu noch eine gefährliche Putin-Apologetin ihre Stimme zu schenken, ist - gerade für uns Ukrainer mitten im russischen Vernichtungskrieg - erschreckend".

Er hoffe sehr, "dass deutsche Wähler dieses hinterlistige politische Projekt durchschauen und all die Pläne von Frau Wagenknecht & Co. mit einem klaren Nein-Votum durchkreuzen würden".

