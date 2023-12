Melkior Resources Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien ist positiv für die Aktie von Melkior. Das Anleger-Sentiment zeigt sich über einen Zeitraum von zwei Wochen insgesamt positiv, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind die diskutierten Themen vor allem positiv, was das positive Stimmungsbild bestätigt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Melkior. Somit wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Melkior derzeit überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass die Aktie von Melkior aktuell 69,23 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen zeigt sich eine positive Entwicklung, mit einer Distanz zum GD200 von +29,41 Prozent. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.