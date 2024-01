Melia Hotels Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Aktienanalyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für die Aktie von Melia Hotels beträgt der aktuelle RSI-Wert 52,78, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Melia Hotels wird als insgesamt neutral eingeschätzt. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Melia Hotels derzeit auf 5,94 EUR geschätzt, was zur Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,77 EUR, was einem Abstand von +2,95 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Melia Hotels zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Melia Hotels Aktie laut der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem langfristigen Stimmungsbild insgesamt neutral eingestuft wird.