Melexis Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die technische Analyse für Melexis betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 96, was darauf hindeutet, dass die Melexis überkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Melexis eingestellt waren. Es gab sechs Tage lang hauptsächlich positive Themen in der Diskussion, ohne negative Beiträge. An einem Tag waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Melexis daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Melexis derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes beträgt 86,7 EUR, während der Kurs der Aktie bei 80,6 EUR liegt, was einer Abweichung von -7,04 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 83,35 EUR, was einer Abweichung von -3,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral".

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Diskussionintensität in Bezug auf Melexis langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering und führte zu keinem klaren Bild. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.