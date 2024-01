Melexis Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die technische Analyse der Melexis-Aktie zeigt, dass das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf einen Relative Strength Index (RSI) von 82,19 ergibt. Dies bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird, was als schlechtes Signal gilt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich hingegen ein neutraler Wert von 50. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich für den RSI daher eine schlechte Einstufung.

Bei der technischen Analyse des Durchschnitts des Schlusskurses der Melexis-Aktie für die letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 87,34 EUR. Der letzte Schlusskurs (86,75 EUR) weicht nur um -0,68 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als neutral bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (82,22 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt (+5,51 Prozent), was zu einer guten Bewertung der Melexis-Aktie führt. Insgesamt erhält die Melexis-Aktie für die einfache Charttechnik also ein gutes Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen führte zu einem neutralen Rating für die Melexis-Aktie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Melexis von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und damit zu einer guten Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung für die Melexis-Aktie, die auf technischer Analyse, Sentiment und Anlegerverhalten basiert und zu einer neutralen bis guten Bewertung führt.