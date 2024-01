Melexis Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Aktie von Melexis wird insgesamt als neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Faktoren. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist größtenteils positiv, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Melexis eine positive Einschätzung von der Redaktion.

In technischer Hinsicht liegt der gleitende Durchschnittskurs der Melexis bei 87,48 EUR, während der aktuelle Kurs bei 91,25 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,31 Prozent und führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 liegt bei 81,78 EUR, was einem Abstand von +11,58 Prozent entspricht und zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls gemischte Signale, wobei der RSI7 einen Wert von 27,27 aufweist, was zu einer positiven Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 38 aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich ein positives Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.