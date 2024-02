Melexis Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für Melexis beträgt der RSI-Wert aktuell 52,73, was auf Neutralität hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 53 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität zu Melexis zeigt die übliche Aktivität im Netz, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Meinungen in den sozialen Medien zu Melexis waren vorwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Melexis-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 84,67 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 79,5 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich damit für Melexis eine neutrale bis positive Bewertung basierend auf dem RSI, dem Sentiment und der technischen Analyse.