Meldia Development & Construction Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Meldia Development & Construction. Weder positiv noch negativ zeigen sich die Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, hat sich nicht signifikant verändert und erhält ebenfalls die Bewertung "Neutral". Insgesamt wird Meldia Development & Construction daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 864,26 JPY, während der aktuelle Kurs 1093 JPY beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50, der die vergangenen 50 Tage betrachtet, steht derzeit bei 1021,08 JPY, was zu einer weiteren Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Meldia Development & Construction in der technischen Analyse daher die Gesamtnote "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Meldia Development & Construction eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt wird Meldia Development & Construction daher unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.