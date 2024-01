Meldia Development & Construction Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Meldia Development & Construction zeigt sich charttechnisch in einem guten Zustand, so die technische Analyse. Der aktuelle Kurs von 1093 JPY liegt 22,98 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei 30,36 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 42,86 und zeigt sich damit neutral. Für den RSI25, der die Dynamik über 25 Tage bewertet, ergibt sich hingegen eine Einschätzung als "Gut" aufgrund des Werts von 18,98. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Gut" für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment für Meldia Development & Construction wird als neutral bewertet. In den sozialen Medien wurden weder besonders positive noch negative Ausschläge verzeichnet, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Sowohl die Stimmungslage der Anleger als auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigen keine bedeutenden Veränderungen. Insgesamt erhält die Meldia Development & Construction-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.