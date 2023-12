Meldia Development & Construction Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Relative Strength Index ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Meldia Development & Construction betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 63,83 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 30,17 an, dass das Wertpapier als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Meldia Development & Construction festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Meldia Development & Construction notiert derzeit bei 855 JPY und liegt damit +4,93 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +3,18 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Meldia Development & Construction ist laut Auswertungen neutral. In den Diskussionen der letzten beiden Wochen waren weder positive noch negative Themen dominant, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und die Anleger-Stimmung, dass die Meldia Development & Construction derzeit als "Neutral" einzustufen ist.