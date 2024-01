Melco Resorts, Entertainment Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Melco Resorts & Entertainment liegt bei 52,43, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,59 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als „neutral“ bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Melco Resorts & Entertainment mit einem Wert von 18,37 niedriger als der Branchendurchschnitt von 50 in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Dies macht die Aktie im Vergleich als günstig und führt zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Melco Resorts & Entertainment haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Melco Resorts & Entertainment-Aktie insgesamt positiv bewertet. Die Analysten haben ein Kursziel von 15,65 USD festgelegt, was eine potenzielle Performance von 76,44 Prozent darstellt. Basierend auf den qualifizierten Analysen wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Insgesamt wird die Aktie von Melco Resorts & Entertainment aufgrund des RSI, des KGV, der Stimmung und der Analysteneinschätzung als „gut“ eingestuft.