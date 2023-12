Melco Resorts, Entertainment Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Aktienkurs von Melco Resorts & Entertainment hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,5 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 3,83 Prozent, was bedeutet, dass Melco Resorts & Entertainment eine Underperformance von -36,33 Prozent aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, und Melco Resorts & Entertainment verzeichnete eine Unterperformance von 32,5 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Melco Resorts & Entertainment abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", da es 2 Kaufempfehlungen, 0 Neutralbewertungen und 0 Verkaufsempfehlungen gibt. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ebenfalls eine positive Bewertung, da innerhalb eines Monats 1 Kaufempfehlung und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Melco Resorts & Entertainment liegt bei 15,65 USD, was einer potenziellen Entwicklung von 75,65 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 8,91 USD liegt.

In der technischen Analyse wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine eher negative Bewertung für Melco Resorts & Entertainment abgegeben. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,79 USD, während der Aktienkurs bei 8,91 USD um -17,42 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,93 USD, was einer Abweichung von +12,36 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Melco Resorts & Entertainment zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionen konzentrieren sich in den letzten Tagen insbesondere auf positive Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine insgesamt positive Bewertung für Melco Resorts & Entertainment.