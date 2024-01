Melco Resorts, Entertainment Aktie: Was für ein Erfolg!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Melco Resorts & Entertainment liegt bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 50,82 für "Hotels Restaurants und Freizeit" deutlich niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie fundamental betrachtet unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Melco Resorts & Entertainment liegt bei 37,86, was auf eine neutrale Situation hinweist, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 27, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Melco Resorts & Entertainment-Aktie insgesamt 2 "Gut"-Bewertungen von Analysten. Für den vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild mit 1 "Gut"-Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 15,65 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 73,31 Prozent bedeutet, und somit eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier ergibt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was sich auch in den Anlegergesprächen widerspiegelt. Insgesamt führt dies zu einer positiven "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie von Melco Resorts & Entertainment.

