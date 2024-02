Melco Resorts, Entertainment Aktie: So könnte es weitergehen!

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Sentiments und Buzzes bei Melco Resorts & Entertainment festgestellt werden. Die Stimmung hat sich negativ entwickelt, was auf eine Tendenz hin zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien zurückzuführen ist. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Melco Resorts & Entertainment daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Melco Resorts & Entertainment besonders positiv diskutiert, mit 13 Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell einen Wert von 18,37 auf, was 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält Melco Resorts & Entertainment in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Melco Resorts & Entertainment als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Mit einem Wert von 38,93 für RSI7 und 46,46 für RSI25 erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.