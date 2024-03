Melco Resorts, Entertainment Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Aktuell liegt der RSI7 von Melco Resorts & Entertainment bei 75 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 52,62, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. In Bezug auf den RSI erhält das Wertpapier daher unterschiedliche Bewertungen, nämlich "Schlecht" für den 7-Tage-RSI und "Neutral" für den 25-Tage-RSI.

Die Dividendenrendite von Melco Resorts & Entertainment beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Melco Resorts & Entertainment beträgt 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 48 als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine positive Bewertung.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen insgesamt positive Meinungen und Stimmungen rund um den Titel von Melco Resorts & Entertainment. Aufgrund dessen wird das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich, dass das Melco Resorts & Entertainment-Wertpapier unterschiedliche Bewertungen in Bezug auf RSI und Dividendenrendite erhält, während es aus fundamentalen Gesichtspunkten und in Bezug auf die Anlegerstimmung positiv bewertet wird.