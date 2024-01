Melco Development Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die technische Analyse der Melco Development-Aktie zeigt einige interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 6,82 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 5,47 HKD liegt, was einer Abweichung von -19,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Wenn wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachten, sehen wir, dass der letzte Schlusskurs (5,29 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+3,4 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI der Melco Development liegt bei 26,32, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 50,53, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Im Branchenvergleich schneidet die Melco Development-Aktie ebenfalls gut ab. Während die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,96 Prozent erzielt hat, sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -4,48 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +14,44 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Melco Development mit einer Überperformance von 5,99 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Melco Development derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit. Dieser Unterschied von 6,28 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.