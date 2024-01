Melco Development Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert der Melco Development bei 41,07, was auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Eine Erweiterung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 50, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Somit wird die Melco Development-Aktie insgesamt als neutral eingestuft.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert von 6,79 HKD deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 5,5 HKD liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein neutraleres Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Anlegerstimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei verstärkt negative Themen rund um das Unternehmen Melco Development diskutiert wurden.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.