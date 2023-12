Melco Development Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die technische Analyse der Melco Development-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,21 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 5,4 HKD weicht somit um -25,1 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 5,4 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (0 Prozent) und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Diskussionsintensität der Melco Development-Aktie mittel ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Melco Development-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,6 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche erzielt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance mit 9,96 Prozent über dem Durchschnitt von 7,22 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Vergleicht man die fundamentale Bewertung von Melco Development mit dem Branchen-Durchschnitt, so ergibt sich, dass die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,61 als überbewertet angesehen wird. Der Abstand zum Branchen-KGV von 31,14 beträgt 18 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.