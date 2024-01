Melco Development Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs von Melco Development hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,96 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche eine Outperformance von +14,12 Prozent darstellt. Im Vergleich zu dem "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Melco Development um 8,37 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating zugesprochen.

Die Stimmung rund um die Aktien von Melco Development wurde analysiert, wobei die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung einbezogen wurden. Die Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Melco Development die Note "Neutral" zugesprochen.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -20,6 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Bewertung ändert sich jedoch, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Melco Development als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 36,61 insgesamt 14 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".