Melco Development Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs von Melco Development hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,96 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 14,73 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -9,04 Prozent, wobei Melco Development aktuell um 19 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) erscheint Melco Development aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 36,61, was einen Abstand von 19 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,76 bedeutet. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Melco Development eine mittlere Aktivität in den Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Melco Development derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,54 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.