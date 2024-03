Melbana Energy Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Melbana Energy: Analyse der Stimmung, des Relative Strength Index und der technischen Indikatoren

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie von Melbana Energy zu. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Melbana Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Melbana Energy liegt bei 57,14, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 52,94, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt der längerfristigere 200-Tage-Durchschnitt eine Abweichung von -17,14 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,058 AUD. Auf dieser Basis erhält Melbana Energy eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe wird Melbana Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Melbana Energy ist insgesamt als "Schlecht" einzustufen, da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Melbana Energy beschäftigt hat.