Mekonomen AB Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Für die Bewertung wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Meko zeigten sich interessante Entwicklungen. Die Diskussionsintensität stieg stark an, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In den letzten zwei Wochen wurde Meko von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Meko mittlerweile auf 104,4 SEK, während der aktuelle Kurs bei 105,5 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,05 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 107,88 SEK, was zu einer Abweichung von -2,21 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, liegt bei Meko bei einem Niveau von 51,33 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 57,14, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".