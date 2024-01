Mekonomen AB Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die technische Analyse der Meko-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 106,27 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 109,4 SEK liegt, was einer Abweichung von +2,95 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 101,04 SEK, was einen Anstieg von +8,27 Prozent bedeutet. Daher erhält die Meko-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, liegt bei 32,8 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 43,6 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Meko-Aktie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Meko in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Allerdings hat sich das Stimmungsbild in den letzten ein, zwei Tagen zu überwiegend negativen Themen verschoben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung heute führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Meko insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält Meko für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.