Meiwu Technology-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Meiwu-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 3,51 USD gehandelt, was einem Anstieg von +15,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (GD200) -29,8 Prozent, was zu einer negativen langfristigen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Meiwu-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 47,62 und ein RSI25-Wert von 43,47, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer positiven Anleger-Stimmung und einem "Gut"-Rating führt. Die Diskussionsintensität war ebenfalls höher als üblich, was auf zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist.

Insgesamt ergibt sich für die Meiwu-Aktie eine positive Einschätzung basierend auf den technischen Analysen, dem Relative Strength-Index und der Anleger-Stimmung.