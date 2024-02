Meiwu Technology Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die technische Analyse der Meiwu-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 4,6 USD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 1,39 USD liegt und somit einen Abstand von -69,78 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ist das Verhältnis mit einem Niveau von 3,23 USD und einer Differenz von -56,97 Prozent als "Schlecht" einzustufen. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Des Weiteren wurde die Meiwu-Aktie durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen bewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die überwiegenden Kommentare und Befunde positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Aufgrund dieser Betrachtungen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Ein weiterer Indikator aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Dabei liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 40,71 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 55,31.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat gab. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein eher negativer Gesamtbefund für die Meiwu-Aktie aufgrund verschiedener technischer und sozialer Faktoren.