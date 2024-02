Meiwu Technology Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

In den letzten Wochen konnte bei Meiwu eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufzeigen. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Auch die Anzahl der Beiträge und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen haben abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Auch aus charttechnischer Sicht erhält Meiwu eine negative Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,49 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,18 USD lag, was einem Unterschied von -73,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 3,11 USD (-62,06 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz und wird daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass die Meiwu-Aktie mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 58,54 neutral eingestuft wird. Auch auf Basis des RSI25 ergibt sich mit einem Wert von 57 eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt dies für den RSI eine neutrale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung zeigt sich uneinheitlich. Während in den vergangenen zwei Wochen vorwiegend positive Bewertungen in sozialen Medien zu finden waren, dominierten in den letzten Tagen überwiegend negative Themen. Dadurch wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich für Meiwu eine negative Bewertung sowohl hinsichtlich des Stimmungsbildes, der charttechnischen Analyse als auch der Anleger-Stimmung.