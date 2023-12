Meiwu Technology Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Meiwu-Aktie wird derzeit mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 0,15 USD gehandelt, während der aktuelle Kurs bei 0,076 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -49,33 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,09 USD, was zu einem Abstand von -15,56 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Meiwu-Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv verändert, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Meiwu in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Gut".

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Meiwu eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Meiwu-Aktie als Neutral-Titel ein, mit einem RSI7-Wert von 54,76 und einem RSI25-Wert von 58,77. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.