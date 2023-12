Meiwu Technology Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse der Meiwu-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,12 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 3,38 USD, was einem Unterschied von -33,98 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und liegt aktuell bei 3 USD, was einem Anstieg von 12,67 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf kurzfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Meiwu auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein positives Signal wider. Überwiegend positive Meinungen und Themen wurden in den letzten Wochen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Meiwu bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung rund um Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Meiwu wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass Meiwu weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI führt. Insgesamt erhält das Meiwu-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.