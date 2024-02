Meiwa Estate Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Meiwa Estate Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt für die Meiwa Estate-Aktie bei 1104,57 JPY liegt, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der letzte Schlusskurs von 1052 JPY liegt auf ähnlichem Niveau, was einer Abweichung von -4,76 Prozent im Vergleich entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1268,66 JPY, wobei der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Meiwa Estate-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen unverändert blieb. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Meiwa Estate-Aktie.