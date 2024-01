Meiwa Estate Aktie: Immer langsam!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Meiwa Estate eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Meiwa Estate daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion hinsichtlich der Anlegerstimmung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis aktuell bei 27,87 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Meiwa Estate momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Gut" eingestuft. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 41, was bedeutet, dass Meiwa Estate hier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Meiwa Estate-Aktie ein Durchschnitt von 1037,36 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1235 JPY, was einem Unterschied von +19,05 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1182,2 JPY eine Nähe zum gleitenden Durchschnitt von +4,47 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Meiwa Estate daher eine "Gut"-Bewertung aus technischer Sicht, während die Stimmungsanalyse und die Kommunikationsfrequenz auf "Neutral" hinweisen.