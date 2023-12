Meiwa Estate Aktie: Aufschrei, garantiert!

Meiwa Estate: Analyse von Sentiment, Relative Strength Index und technischer Analyse

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Meiwa Estate in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität auf, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Beim Relative Strength Index (RSI), der Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt, ergibt sich für Meiwa Estate auf 7- und 25-Tage-Basis jeweils eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 59,63 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 41,91 Punkten deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für Meiwa Estate aktuell bei 1022,54 JPY liegt, was einer Abweichung von +19,21 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1219 JPY entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1170,48 JPY, was einer Abweichung von +4,15 Prozent entspricht, und somit eine "Neutral"-Bewertung für Meiwa Estate ergibt. Insgesamt wird das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten zeigen, dass die Marktteilnehmer und die Anlegerstimmung in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Meiwa Estate eingestellt waren. Daher erhält das Unternehmen auch hier eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt wird Meiwa Estate basierend auf den Analysen von Sentiment, dem Relative Strength Index und der technischen Analyse mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.