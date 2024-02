Meituan Dianping Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Meituan":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Meituan wurde der 7-Tage-RSI auf 20,34 Punkte festgelegt, was darauf hindeutet, dass die Meituan-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass Meituan weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Meituan also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Meituan-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem Durchschnitt, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Meituan-Aktie also auch für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Meituan mit -54,43 Prozent mehr als 49 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche von -8,87 Prozent liegt Meituan mit 45,57 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Meituan-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Abschließend betrachtet hat Meituan mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (6,55%). Diese Differenz führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Meituan-Aktie in dieser Kategorie.