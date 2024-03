Meituan Dianping Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Meituan":

Das chinesische Unternehmen Meituan hat in verschiedenen Bereichen eine "Schlecht"-Bewertung erhalten, wie Analysen zeigen.

In Bezug auf die Dividende weist das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Meituan aktuell einen negativen Unterschied von -6,14 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" auf. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf seine Dividendenpolitik.

Die Stimmung unter den Anlegern zeigt sich ebenfalls negativ, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Meituan diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls hauptsächlich negative Themen im Fokus, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Meituan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Meituan-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Auch im Branchenvergleich des Aktienkurses schneidet Meituan schlecht ab. Mit einer Rendite von -31,44 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt das Unternehmen mehr als 30 Prozent darunter. In der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die Rendite von Meituan ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt.

Diese Entwicklungen führen insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Meituan-Aktie.