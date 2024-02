Meituan Dianping Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Meituan":

In den letzten vier Wochen gab es bei Meituan keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht verringert, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird Meituan daher in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Meituan liegt bei 24,12 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,39, was bedeutet, dass Meituan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zur Branche hat Meituan in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 51,17 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum zyklischen Konsumgüter-Sektor liegt die Performance von Meituan um 55,03 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen positiv über Meituan diskutiert wurde. Allerdings waren in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen dominierend. Daher wird die Aktie heute insgesamt neutral bewertet, da in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen.