Meituan Dianping Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Stimmung und Diskussionen über die Meituan-Aktie haben sich in den letzten Wochen verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. In der technischen Analyse ergibt sich eine negative Bewertung aufgrund eines Abweichung von -12,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Jedoch zeigt die Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine positive Entwicklung.

Im Branchenvergleich erzielte Meituan eine Performance von -54,43 Prozent in den letzten 12 Monaten, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche zu einer Underperformance von -51,58 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist ebenfalls negativ, was zu einer weiteren schlechten Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung für die Meituan-Aktie.