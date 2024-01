Meituan Dianping Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Meituan":

Der Aktienkurs von Meituan zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -55,3 Prozent, was mehr als 59 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -4,48 Prozent, wobei Meituan mit 50,82 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Internet & Katalog Einzelhandel) wird Meituan als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 40,94, was einen Abstand von 28 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,95 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand des RSI der letzten 7 Tage liegt der Wert für Meituan derzeit bei 54,1 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass Meituan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Meituan von 81,9 HKD als "Schlecht"-Signal betrachtet, da er -32,54 Prozent von der GD200 (121,4 HKD) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 99,39 HKD, was zu einem Abstand von -17,6 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.