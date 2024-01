Meituan Dianping Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Meituan":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Meituan liegt bei 88,89, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 67 für Meituan, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Meituan daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Meituan von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Diese positive Anleger-Stimmung führt zu einer Einstufung als "Neutral". Die Redaktion hat jedoch auch 8 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Meituan sowohl im längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt einen negativen Trend aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

In Bezug auf die Dividende weist Meituan mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (6.28%) auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung für Meituan in verschiedenen Kategorien, was Anlegern zu denken geben könnte.