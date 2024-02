Safety Insurance Aktie: Ist es das gewesen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Safety Insurance liegt mit 50,55 über dem Branchendurchschnitt von 40, was auf eine teurere Bewertung hindeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) von Safety Insurance liegt bei 43,07, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 32,96 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

Die Performance von Safety Insurance in den letzten 12 Monaten war mit -7,31 Prozent schlechter als der Durchschnitt der "Versicherung"-Branche, der um 15,42 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt Safety Insurance mit einer Unterperformance von 151777,02 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.