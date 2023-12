Meitec Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die technische Analyse der Meitec-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 2508,84 JPY verläuft. Der Aktienkurs ging bei 2821,5 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +12,46 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 2738,96 JPY erreicht, was einer Differenz von +3,01 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich basierend auf beiden Zeiträumen eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Meitec-Aktie liegt bei 65, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (43,58) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt die RSI-Bewertung zu einem "Neutral"-Rating für Meitec.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit in diesem Punkt die Einstufung "Neutral" für Meitec.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt, dass weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Meitec beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.