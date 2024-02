Meitec Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Meitec-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2638,51 JPY liegt und der letzte Schlusskurs bei 3043 JPY einen Anstieg von +15,33 Prozent zeigt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 2909,98 JPY, was einer Abweichung vom letzten Schlusskurs um +4,57 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Meitec-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich jedoch eine eher neutrale Stimmung für Meitec in den letzten Wochen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität auf. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt an, dass die Meitec-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 45,34 und der RSI25 liegt bei 38,24, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die Stimmung der Anleger, die neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die weichen Faktoren wie die Stimmung berücksichtigen, wird als neutral eingestuft. Die Kommentare auf sozialen Plattformen sowie die Themen in den sozialen Medien rund um Meitec waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Daher wird Meitec hinsichtlich der Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.