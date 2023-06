Meiste Unternehmen beschäftigen Rentner

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Einer Ifo-Umfrage zufolge beschäftigen 70 Prozent der Unternehmen Rentner. Die meisten dieser Firmen - wiederum 70 Prozent - bieten den Senioren Minijobs, berichtet der "Spiegel". 45 Prozent ermöglichen laut der Umfrage Teilzeitanstellungen, bei 11 Prozent gibt es Vollzeitstellen - hier waren Mehrfachnennungen möglich.

Die Forscher gehen davon aus, dass es sich in einigen Fällen um die Geschäftsführer oder Inhaber der Betriebe handelt. Die Erwerbsbeteiligung älterer Menschen wächst, meldete das Statistische Bundesamt Mitte Juni: Die Zahl der Erwerbstätigen im Rentenalter von 65 bis 70 Jahren stieg von 11 Prozent 2012 auf 19 Prozent 2022. Als Reaktion auf den demografischen Wandel wird immer wieder ein höheres Renteneintrittsalter diskutiert; in der Debatte um den Arbeitskräftemangel versuchen Unternehmen teils, Beschäftigte länger im Job zu halten. So geben 60 Prozent der aktuell befragten Firmen an, sich um sie besonders zu bemühen, etwa mit "flexibler Arbeitszeit, altersgerechten Arbeitsplätzen, Altersteilzeit und Gesundheitsförderung". Nur wenige Betriebe - 16 Prozent - versuchen, die erfahrenen Kollegen mit mehr Geld zu halten. Die Zahlen hat das Ifo-Institut gemeinsam mit dem Personaldienstleister Randstad bei einer Umfrage unter rund 540 Personalverantwortlichen erhoben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur