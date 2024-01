Meisheng Cultural, Creative Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Meisheng Cultural & Creative Aktie befindet sich derzeit 7,02 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. In den letzten 200 Tagen lag die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -20,5 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index zeigt einen Wert von 47,06 für RSI7 und 67,69 für RSI25, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Meisheng Cultural & Creative Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,23 Prozent erzielt, was 58,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Unternehmen aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt 4,5 Prozent, wobei die Meisheng Cultural & Creative Aktie aktuell 56,74 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Meisheng Cultural & Creative Aktie mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,56 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt.