Meisheng Cultural, Creative Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Dividendenrendite von Meisheng Cultural & Creative beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,06 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Meisheng Cultural & Creative als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 19,35, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 54,37 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich hat Meisheng Cultural & Creative in den letzten 12 Monaten eine Performance von -71,1 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -58,29 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche entspricht. Auch im Sektorvergleich liegt das Unternehmen mit einer Rendite von -58,87 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment für Meisheng Cultural & Creative hat in den letzten Wochen deutlich nachgelassen, weshalb das Unternehmen von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.