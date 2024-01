Meisheng Cultural, Creative Aktie: Augen auf!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wenn es um das Unternehmen Meisheng Cultural & Creative geht. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Schlecht" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Meisheng Cultural & Creative bei 2298,44, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) für Meisheng Cultural & Creative auf 7-Tage-Basis bei 100 Punkten liegt, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 74,65 eine Überkauftheit an. Daher erhält das Wertpapier in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Meisheng Cultural & Creative aktuell mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,46%. In der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt die Differenz -2, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.