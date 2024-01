Meiragtx-Anleger wird’s freuen!

Der Aktienkurs von Meiragtx hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 7,67 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche liegt. Die Biotechnologie-Branche verzeichnete in diesem Zeitraum eine Rendite von 25,43 Prozent, wobei Meiragtx mit 17,76 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Meiragtx als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 5,81, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 34,37 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Meiragtx. Trotz überwiegend neutraler Themen rund um den Wert, erlaubt die Anleger-Stimmung insgesamt daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Meiragtx derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Biotechnologie, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.